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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil 08.05.2018 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 06.05.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 250000000 TRY Yurtiçi 16.04.2020 15.04.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DEVATIS Ltd. Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımı. 4177177 4177177 NZD 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Gmbh Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtımı. 150000



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NATEN 29,26 199.069.554 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.985.595 % 10,00  
DENGE 4,07 6.473.213 % 10,00  
ERSU 5,28 80.808.468 % 10,00  
IDGYO 6,27 8.136.649 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6644 7,6658 % 0,44  
Euro 8,9729 8,9797 % 0,00  
Sterlin 9,7316 9,7804 % -0,23  
Frank 8,3018 8,3518 % -0,14  
Riyal 2,0382 2,0484 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 -9,14  
Altın Gr. 469 469 -0,03  
Cumhuriyet 3.128 3.176 28,00  
Tam 3.115 3.192 26,94  
Yarım 1.505 1.544 13,04  
Çeyrek 755 772 6,52  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,30  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 -0,04  
B. Petrol 41,67 41,67 0,23  
Seans Raporu 18:05
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