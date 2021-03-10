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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2021 16:55



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DEVATIS Ltd. Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımı. 4177177 4177177 NZD 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Gmbh Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtımı. 150000 150000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS AG Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre'de satış ve dağıtımı. 400000 400000 CHF 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Inc Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Amerikada satış ve dağıtımı. 2000000 2000000 USD 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS de MEXICO, S.DE RL. DE C.V Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Meksikada satış ve dağıtımı. 50000 49999 MXN 99,998 Bağlı Ortaklık
DEVATIS PTY LTD Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Avustralya'da satış ve dağıtımı. 500000 500000 AUD 100 Bağlı ortaklık
DEVATİS CANADA Inc Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Kanada?da satış ve dağıtımı. CAD 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916859


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POLTK 375,20 5.136.609 % 10,00  
MERIT 303,60 2.758.399 % 10,00  
PKENT 2.509,10 23.900.153 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.493.582 % 10,00  
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Dolar 7,5318 7,5381 % -0,91  
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Sterlin 10,4592 10,5116 % -0,85  
Frank 8,0701 8,1187 % -1,25  
Riyal 2,0069 2,0169 % -0,86  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -0,32  
Altın Gr. 417 417 -3,43  
Cumhuriyet 2.768 2.810 -32,00  
Tam 2.755 2.825 -38,39  
Yarım 1.332 1.366 -18,57  
Çeyrek 668 683 -9,28  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 0,03  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,04  
B. Petrol 67,72 67,72 0,20  
Seans Raporu 18:05
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