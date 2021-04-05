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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2021 16:52



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PHİLİPP DANİEL HAAS Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans / Yatırım Danışmanı 14.07.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - CEO Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı- Eastpharma Sarl. Yönetim Kurulu Üyesi. Devatis Ltd, Devatis Gmbh, Devatis A.G, Devatis de Mexico, S.DE RL. DE C.V, Devatis Pty Ltd direktör, Devatis Inc. Yönetim Kurulu Üyesi -CEO Evet 0.00003 Bağımsız Üye Değil
MESUT ÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı 14.03.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO Eastpharma Ltd'de Yönetim Kurulu Üyesi, Saba İlaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesi-CFO. Evet 0.0002 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
EŞREF GÜNEŞ UFUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 27.09.2018 İcrada Görevli Değil - K2C Danışmanlık kurucu ortak Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746587 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan.
AYŞECİK HAAS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 22.05.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi New Life Yaşam Sigorta A.Ş ve N.A.R.G. Holding A.Ş.. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 Bağımsız Üye Değil
SENGÜL SOYTAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 01.04.2021 İcrada Görevli Değil Uluslararası pazarlama ve iş geliştirme alanlarında danışmanlık hizmeti Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916809 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923447


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