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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2022 16:47
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil 14.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 500000000 TRY Yurtiçi 15.09.2022 15.09.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064012


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 45,98 109.706.681 % 10,00  
RODRG 37,90 9.191.631 % 9,98  
MERKO 6,51 25.926.409 % 9,97  
HKTM 34,04 27.225.734 % 9,95  
IZFAS 3,99 14.808.793 % 9,92  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 18,2889 18,3017 % 0,25  
Euro 18,3526 18,3977 % 0,62  
Sterlin 20,8006 20,9049 % 0,06  
Frank 18,8528 18,9664 % 0,05  
Riyal 4,8510 4,8753 % 0,15  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.672 -3,51  
Altın Gr. 981 981 -2,35  
Cumhuriyet 6.642 6.742 -21,00  
Tam 6.676 6.763 51,00  
Yarım 3.253 3.294 13,00  
Çeyrek 1.632 1.648 7,00  
Gümüş.Ons 19,47 19,50 -0,09  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,09  
B. Petrol 90,73 90,73 -0,62  
Seans Raporu 17:07
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