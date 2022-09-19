***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.09.2022 16:47
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil 14.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 500000000 TRY Yurtiçi 15.09.2022 15.09.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064012
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1157
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07982,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 982,87
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.181.620
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2889
|18,3017
|% 0,25
|
|Euro
|18,3526
|18,3977
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8006
|20,9049
|% 0,06
|
|Frank
|18,8528
|18,9664
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8510
|4,8753
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-3,51
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.676
|6.763
|51,00
|
|Yarım
|3.253
|3.294
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,62
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, ASELS, ISCTR, HALKB, IHLAS, TSKB, ISGYO, NTHOL, SKBNK, EKGYO
-
17:44
EUREN, HKTM, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
NTHOL, SKBNK, ISCTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 34 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454