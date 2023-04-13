***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2023 15:32
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 11.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'
Finansman Bonosu 03.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 30.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137567
BIST
16:065.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 20,45
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.153
16:0619,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0253
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,4085
En Düşük
19,2915
16:0621,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1717
|Açılış
|: 21,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4018
En Düşük
21,1879
16:061.269,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 18,66
|Açılış
|: 1.269,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.271,44
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler16:04
|POLTK
|2.208,60
|26.587.077
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.140.588
|% 10,00
|
|SANEL
|19,94
|11.874.770
|% 9,98
|
|ELITE
|16,21
|122.047.298
|% 9,97
|
|KRGYO
|20,08
|20.962.938
|% 9,97
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|MEGAP
|3,60
|84.797.285
|% -40,20
|
|GEREL
|17,12
|62.431.915
|% -7,46
|
|KZBGY
|20,56
|236.693.872
|% -5,34
|
|ONCSM
|102,30
|73.784.530
|% -5,28
|
|THYAO
|136,60
|3.334.399.063
|% 2,40
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EREGL
|36,46
|2.397.175.915
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|SISE
|44,86
|1.476.750.820
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,35
|1.902.669.215
|% 0,57
|
|KOZAL
|22,98
|2.744.602.131
|% 3,05
|
|EKGYO
|6,97
|847.123.050
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,06
|395.502.283
|% 1,20
|
|YKBNK
|10,39
|789.375.748
|% -0,19
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3275
|19,3312
|% 0,13
|
|Euro
|21,3712
|21,3972
|% 0,81
|
|Sterlin
|24,1293
|24,2503
|% 0,37
|
|Frank
|21,6907
|21,8213
|% 1,06
|
|Riyal
|5,1368
|5,1626
|% 0,06
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|29,42
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|15,51
|
|Cumhuriyet
|8.642
|8.773
|131,00
|
|Tam
|8.697
|8.766
|91,00
|
|Yarım
|4.248
|4.289
|44,00
|
|Çeyrek
|2.124
|2.145
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,98
|16,00
|0,15
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|-0,49
|
Seans Raporu
16:04
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16:21
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