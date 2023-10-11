***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2023 14:09
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 03.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 30.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 19.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 10.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204196
BIST
'
16:018.388
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.356
En Yüksek
8.519
16:0127,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 27,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
16:0129,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
16:011.669,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.669,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.671,78
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler16:01
|TKNSA
|35,86
|594.816.286
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|49.117.648
|% 10,00
|
|ACSEL
|117,70
|88.640.263
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|2.780.800
|% 10,00
|
|FMIZP
|282,90
|174.372.108
|% 9,99
|
|OZGYO
|6,61
|151.243.099
|% -9,95
|
|IHAAS
|20,16
|565.817.873
|% -9,68
|
|SKBNK
|6,96
|1.022.711.202
|% -8,42
|
|TETMT
|2.580,00
|29.464.710
|% -7,86
|
|ARENA
|30,04
|124.983.848
|% -7,74
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|THYAO
|231,80
|4.062.767.491
|% -2,65
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|ISCTR
|25,50
|2.958.371.873
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,43
|2.921.840.793
|% 1,09
|
|ZOREN
|6,29
|1.490.493.295
|% -1,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.503.232.572
|% -1,90
|
|PETKM
|24,68
|4.304.623.043
|% 0,16
|
|ODAS
|13,73
|2.387.123.324
|% 0,59
|
|DMRGD
|22,78
|3.446.939.445
|% 4,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7325
|27,7365
|% 0,07
|
|Euro
|29,4437
|29,4580
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,29
|
|Frank
|30,6314
|30,8159
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3701
|7,4071
|% 0,06
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,96
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|11,25
|
|Cumhuriyet
|11.575
|11.750
|70,00
|
|Tam
|11.331
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.683
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.833
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,08
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,62
|19,65
|0,19
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|-0,75
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16SUNTK
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 69.70 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 099 adet işlem
-
16:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, HEKTS
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 24 kaybederek (% -0.73 ) 7, 286
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADGYO, DITAS, ACSEL, KSTUR, TUREX, TKNSA, QNBFB, ISBTR, MRSHL, FMIZP
-
16:15
KAPLM, ISGSY, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında