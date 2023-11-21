***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2023 08:39
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Finansman Bonosu 03.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 30.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 19.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 10.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
Finansman Bonosu 20.11.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219029
BIST