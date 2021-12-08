***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Şirketimiz 08.12.2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere "Sürdürülebilirlik Alt Komitesi" kurulmuş olup, Komite üyeleri ile Şirketimiz "Sürdürülebilirlik Politikası", www.deva.com.tr adresli internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982003BIST