***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.12.2021 16:55
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Şirketimiz 08.12.2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere "Sürdürülebilirlik Alt Komitesi" kurulmuş olup, Komite üyeleri ile Şirketimiz "Sürdürülebilirlik Politikası", www.deva.com.tr adresli internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982003
BIST
16:442.011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 29,52
|Açılış
|: 1.990
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|Önceki Kapanış
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2.011
En Düşük
1.978
16:4413,6874
En Yüksek
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|Açılış
|: 13,6800
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|Önceki Kapanış
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13,7371
En Düşük
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16:4415,5078
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|Önceki Kapanış
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16:44783,93
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 774,38
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789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.646.290
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.240.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.420.932
|% -9,97
|
|THYAO
|20,32
|4.149.630.394
|% 5,83
|
|SISE
|14,90
|3.961.540.124
|% 1,57
|
|GARAN
|12,00
|3.753.473.752
|% 1,44
|
|ASELS
|24,04
|2.233.163.203
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,75
|2.081.549.181
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.771.412.019
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.340.228.666
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|3.753.473.752
|% 1,44
|
|TSKB
|1,65
|487.076.915
|% 1,85
|
|SISE
|14,90
|3.961.540.124
|% 1,57
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6679
|13,6874
|% 1,46
|
|Euro
|15,4757
|15,5078
|% 1,91
|
|Sterlin
|17,9674
|18,0575
|% 0,88
|
|Frank
|14,7382
|14,8270
|% 1,45
|
|Riyal
|3,6295
|3,6477
|% 1,25
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,16
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,94
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.262
|11,00
|
|Tam
|5.166
|5.297
|12,94
|
|Yarım
|2.497
|2.562
|6,26
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,71
|75,71
|0,27
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