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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

08.12.2021 16:55
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında Şirketimiz 08.12.2021 tarih ve 2021/33 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışmak üzere "Sürdürülebilirlik Alt Komitesi" kurulmuş olup, Komite üyeleri ile Şirketimiz "Sürdürülebilirlik Politikası", www.deva.com.tr adresli internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.
  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982003


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Yarım 2.497 2.562 6,26  
Çeyrek 1.252 1.281 3,13  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 -0,11  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,09  
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