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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.02.2021 16:30



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararımız
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için azami 59.000.000 TL nominal tutarlı ihraç tavanı alınmak üzere, 04.03.2020 tarihli Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden karar almıştır. İhracın aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasına 1. Yurt içinde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 2. İhraç halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir. 3. İhraçlara ait vade en fazla 2 (iki) yıl olabilecektir. 4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilecektir. 5. Faiz oranı piyasa koşullarına göre belirlenecek, faiz oranının belirlenmesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınabilecek, referans faizin üzerine piyasa koşullarında belirlenecek ek getiri ilave edilebilecektir. 6. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçları Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilecektir. 7. Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer asgari 100.000 TL olacaktır. 8. Borçlanma araçları karşılığı yatırımcılara olan edimlerin yerine getirilmesinde yatırımcılara tertip bazında çeşitli taahhütlerde bulunulabilecek ve/veya 3. taraflarca garantiler verilebilecektir. 9. Borçlanma aracı ihracı dolayısıyla yatırımcılara olan edimlerin yerine getirilmesinde yatırımcılara karşı çeşitli taahhütlerde bulunulması ve/veya 3. taraflarca garanti verilmesi durumunda tertip bazında ve ihraç öncesinde bu hususlara Tertip İhraç Belgesi'nde yer verilecektir. 10. Şirketimiz kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı 32458787486 T.C. Kimlik Nolu Michael Levi'nin Şirketimizin azami 59.000.000 TL nominal tutardaki ihraç tavanı içinde ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla, tertip bazında verdiği/vereceği garantiye ilişkin kabul, beyan ve taahhüdün kabul edilmesine karar verilmiştir. 11. En iyi gayret aracılığı yöntemi ile yürütülecek olan borçlanma aracı satışına aracılık işlemleri için aracı kurum olarak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. seçilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911403


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