***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 69.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.11.2020Vade (Gün Sayısı) 64Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,68Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVRK2028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.200.000İhraç Fiyatı 0,97479Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.11.2020Kayıt Tarihi 19.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.200.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihael Levi işbu borçlanma aracı ihracına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.09.2020 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVRK2028 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (20.11.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 6.200.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889359BIST