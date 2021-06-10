***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa işlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 69.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2021Vade (Gün Sayısı) 115Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,13Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR62127Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.727.000İhraç Fiyatı 0,93656Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2021Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.727.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihael Levi işbu borçlanma aracı ihracına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.02.2021 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVR62127 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (10.06.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 13.727.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.EkBIST