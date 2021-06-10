***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2021 11:32
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İtfa işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 69.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 115
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,13
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDEVR62127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.727.000
İhraç Fiyatı 0,93656
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2021
Kayıt Tarihi 09.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.727.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihael Levi işbu borçlanma aracı ihracına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVR62127 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (10.06.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 13.727.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
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