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***DFKTR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

29.07.2021 18:57



***DFKTR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 29.07.2021 (bugün) tarihinde
Şirket'imizin tamamı ödenmiş 60.000.000,Türk Lirası sermayesinde %99,99 oranından pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Doruk Faktoring A.Ş.'nin, 29 Temmuz 2021 tarihinde "iskontolu" olarak, 181 gün vadeli, ihraç anında vadeye olan yıllık bileşik brüt getiri oranı %21,84 ve yıllık basit brüt getiri oranı %20,75 olarak hesaplanan, Finansman Bonosu ihraç edeceği ve 1,-Türk Lirası itibari değerli beher Finansman Bonosu'nun iskontolu satış fiyatının 0,90670 Türk Lirası olduğu görülerek
13.600.500,- Türk Lirası karşılığında, 15.000.000,- Türk Lirası nominal değerde 15.000.000 adet Doruk Faktoring A.Ş. Finansman Bonosu (ISIN Kodu: TRFDFKT12219) alımı yapılmasına karar verilmiştir.
Alım fiyatı, işbu ihraçta alım yapan diğer 3'üncü kişilerin alım fiyatları ile aynıdır.
        
İşlem  tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "II-17.1. Kurumsal  Yönetim Tebliği' nin 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kriterlerin altında kaldığından ayrıca bir "değerleme raporu" alınmamıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
29/07/2021 Alım (Buy) TRFDFKT12219 15.000.000 15.000.000 0,9067 13.600.500 0 15.000.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952738


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