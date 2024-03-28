***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/03/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Tarih28/03/2024Saati11:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündemÖnceki açıklamada bulunmaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEkte yer almaktadır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 tarihinde (bugün) belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Hazır Bulunanlar Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yeralmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263741BIST