***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.06.2021 19:56
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı başvurusu onaylanmıştır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarih, 2021/47 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih, 30/872 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 82.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve üst yazısı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç İzni Haz.2021.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi Haz.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942050
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0492
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1353
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05506,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -8,22
|Açılış
|: 506,25
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3671
|8,3790
|% -0,58
|
|Euro
|10,1235
|10,1410
|% -1,33
|
|Sterlin
|11,7725
|11,8315
|% -1,18
|
|Frank
|9,2730
|9,3289
|% -1,17
|
|Riyal
|2,2251
|2,2362
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-18,86
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,54
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|0,36
|