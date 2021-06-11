***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanı başvurusu onaylanmıştırYetkili Organ Karar Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 82.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2021 tarih, 2021/47 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirlenen koşullar dahilinde 180.000.000 TL nominal tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih, 30/872 sayılı kararı ile ihraç tavanımız 1 yıl süreyle 82.000.000 TL nominal tutar olarak onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve üst yazısı ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç İzni Haz.2021.pdfEK: 2 İhraç Belgesi Haz.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942050BIST