***DFKTR* *HALKB* *VAKVK* *FBBNK* *GARAN* *USAK* *HALKF* *SEKFA* *KATVK* *YKYAT* *BRKT* *YDTPF* *KTKVK* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma
12.02.2020 15:22
***DFKTR******HALKB******VAKVK******FBBNK******GARAN******USAK******HALKF******SEKFA******KATVK******YKYAT******BRKT******YDTPF******KTKVK******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, BRKVY, DFKTR, FBBNK, GARAN, HALKF, KATVK, KTKVK, SEKFA, HALKB, USAK, VAKVK, YDTPF, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DORUK FAKTORİNG A.Ş. DFKTR TRFDFKT22010 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA22018 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016N2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016N2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK22018 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM22014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfa
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM22014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH22013 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22053 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfa
TCMB TRD100221T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD120220T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 12/02/2020 İtfa
TCMB TRD120220T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT060825T15 DEVLET TAHVİLİ 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120820T12 DEVLET TAHVİLİ 12/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818595
BIST