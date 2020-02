***DFKTR* *HALKB* *VAKVK* *FBBNK* *GARAN* *USAK* *HALKF* *SEKFA* *KATVK* *YKYAT* *BRKT* *YDTPF* *KTKVK* *BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma









***DFKTR******HALKB******VAKVK******FBBNK******GARAN******USAK******HALKF******SEKFA******KATVK******YKYAT******BRKT******YDTPF******KTKVK******BRKVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, BRKVY, DFKTR, FBBNK, GARAN, HALKF, KATVK, KTKVK, SEKFA, HALKB, USAK, VAKVK, YDTPF, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT22022 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDORUK FAKTORİNG A.Ş. DFKTR TRFDFKT22010 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA22018 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016N2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN016N2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK22018 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM22014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfaKATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. KATVK TRDKTLM22014 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH22013 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş. YDTPF TRFYDTP42018 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22053 FİNANSMAN BONOSU 12/02/2020 İtfaTCMB TRD100221T17 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD120220T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 12/02/2020 İtfaTCMB TRD120220T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT060825T15 DEVLET TAHVİLİ 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120820T12 DEVLET TAHVİLİ 12/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818595BIST