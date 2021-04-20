***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 17:47
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGATE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929697
BIST
17:481.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,25
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
17:488,1182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0299
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
17:489,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0458
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
17:48462,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,04
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler17:48
|JANTS
|709,50
|50.639.887
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.306.901
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.496.806
|% 9,92
|
|OYAYO
|8,34
|25.032.297
|% 9,88
|
|KUTPO
|51,30
|52.425.331
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.627.379
|% -10,00
|
|ESCOM
|5,13
|10.508.852
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.795.370
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|EREGL
|18,26
|1.428.646.701
|% 0,55
|
|GARAN
|7,09
|1.398.569.496
|% 1,29
|
|PETKM
|6,55
|1.058.841.085
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,26
|689.472.896
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,84
|676.066.165
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|676.066.165
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.398.569.496
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,11
|397.169.653
|% 1,44
|
|TSKB
|1,26
|226.421.293
|% -2,33
|
|PETKM
|6,55
|1.058.841.085
|% -0,91
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1124
|8,1182
|% 0,37
|
|Euro
|9,7775
|9,7848
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2917
|11,3483
|% 0,15
|
|Frank
|8,8370
|8,8902
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1563
|2,1671
|% 0,31
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|4,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,63
|
Seans Raporu
17:48
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