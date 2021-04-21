***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:52
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929907
BIST
12:291.349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,15
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:298,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0828
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:299,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0845
|Açılış
|: 9,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:29467,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,17
|Açılış
|: 467,00
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,63
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:29
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|JANTS
|777,50
|47.921.800
|% 9,58
|
|MTRKS
|43,68
|102.823.801
|% 9,53
|
|ATLAS
|2,07
|7.524.665
|% 9,52
|
|FENER
|34,82
|75.359.692
|% 8,81
|
|BJKAS
|9,00
|9.680.202
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.296.688
|% -9,93
|
|YAYLA
|2,86
|9.835.760
|% -9,78
|
|ANELE
|4,47
|85.308.450
|% -9,70
|
|ODAS
|2,47
|181.982.030
|% -9,19
|
|PETKM
|6,42
|678.881.187
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|482.422.557
|% -1,69
|
|EREGL
|18,19
|467.283.146
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,17
|331.559.953
|% -0,42
|
|THYAO
|11,14
|237.530.733
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,07
|225.377.342
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|678.881.187
|% -2,28
|
|ODAS
|2,47
|181.982.030
|% -9,19
|
|GARAN
|6,97
|482.422.557
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,83
|118.675.482
|% -0,54
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1873
|8,1900
|% 1,02
|
|Euro
|9,8437
|9,8534
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,3458
|11,4027
|% 0,67
|
|Frank
|8,8721
|8,9255
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% 0,72
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,70
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|29,25
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|14,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,73
|