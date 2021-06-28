***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 12:50
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944437
BIST
16:041.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,99
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:048,7333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:0410,4214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0451
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
16:04498,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,30
|Açılış
|: 498,76
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ATATP
|26,40
|47.815.765
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.168.950
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.832.748
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.742.139
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.077.134
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.938.207
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.741.649
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|840.774.103
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,96
|773.857.127
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|701.417.577
|% -1,40
|
|SASA
|29,18
|486.617.176
|% -0,48
|
|KRDMD
|6,70
|405.450.705
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,96
|773.857.127
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|339.469.371
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|840.774.103
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,35
|352.796.188
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,09
|68.687.980
|% -0,91
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7304
|8,7333
|% -0,35
|
|Euro
|10,4129
|10,4214
|% -0,43
|
|Sterlin
|12,0894
|12,1501
|% -0,35
|
|Frank
|9,4453
|9,5022
|% -0,75
|
|Riyal
|2,3194
|2,3310
|% -0,45
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-10,21
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,11
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,13
|
Seans Raporu
16:04
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