***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 17:04
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967521
BIST
17:101.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,54
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:1010,2666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3580
En Düşük
10,2517
17:106,3938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0617
|Açılış
|: 6,3938
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4555
|
6,4668
En Düşük
6,3700
17:10503,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,48
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:10
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.396.138
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.320.549
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.696.839.493
|% -8,26
|
|HURGZ
|2,07
|49.461.717
|% -8,00
|
|MARTI
|1,41
|29.935.327
|% -7,24
|
|MAREN
|8,99
|604.004.565
|% -6,94
|
|PETKM
|6,11
|1.696.839.493
|% -8,26
|
|EREGL
|16,19
|1.264.930.587
|% 0,25
|
|GARAN
|9,24
|1.182.372.033
|% -0,43
|
|TUPRS
|119,60
|901.380.786
|% -1,08
|
|THYAO
|13,73
|733.388.689
|% -2,21
|
|PETKM
|6,11
|1.696.839.493
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,36
|495.528.136
|% -0,42
|
|TSKB
|1,19
|168.237.063
|% -1,65
|
|GARAN
|9,24
|1.182.372.033
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,28
|647.243.641
|% -1,10
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2624
|10,2666
|% -0,25
|
|Euro
|6,3853
|6,3938
|% -0,96
|
|Sterlin
|12,0190
|12,0793
|% -0,20
|
|Frank
|9,5389
|9,5963
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3644
|2,3763
|% 0,34
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-2,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|24,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|25,31
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 49 kaybederek (% -1.17 ) 1, 471
-
17:20XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 13, 382.00 milyon TL de
-
17:20HURGZ
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 618, 569 adet işlem
-
17:19BNTAS
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 610 adet işlem
-
17:17NTHOL
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 184, 601 adet işlem