***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2021 15:22
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
03.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.06.2021 - 10342
Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940166
BIST
16:361.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:368,6680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:3610,5626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:36525,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,38
|Açılış
|: 525,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:36
|DOBUR
|13,90
|2.770.835
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.770.890
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.106.437
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.349.418
|% 9,87
|
|EPLAS
|32,90
|11.916.854
|% 8,37
|
|PKENT
|2.691,00
|3.228.645
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|219,70
|5.022.797
|% -6,91
|
|THYAO
|14,04
|1.264.970.846
|% 0,36
|
|GARAN
|8,09
|788.243.556
|% 0,62
|
|KARSN
|3,94
|761.094.321
|% -6,41
|
|KOZAL
|120,50
|518.564.321
|% 1,18
|
|PETKM
|6,35
|513.647.585
|% 0,47
|
|KARSN
|3,94
|761.094.321
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,20
|267.803.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|788.243.556
|% 0,62
|
|THYAO
|14,04
|1.264.970.846
|% 0,36
|
|BOBET
|4,23
|367.349.418
|% 9,87
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6659
|8,6680
|% -0,40
|
|Euro
|10,5576
|10,5626
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,2544
|12,3158
|% 0,13
|
|Frank
|9,5966
|9,6544
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3016
|2,3132
|% -0,52
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|18,31
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|2,59
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|1,26
|
|Çeyrek
|838
|857
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,11
|72,11
|0,80
|
Seans Raporu
16:36
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16:47XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 10, 945.00 milyon TL de
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16:46RODRG
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 660 adet işlem
-
16:44ERBOS
Yüzde 8.37 oranında artışla 97.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 489, 235 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 4 artarak (% 0.51 ) 1, 256
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BOBET, DOBUR, ATATP, RODRG