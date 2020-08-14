***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
14.08.2020 18:16
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
01.01.2020-30
.06.2020 Dönemıne ait Faaliyet Raporu pdf. ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869125
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3857
En Düşük
7,3269
18:058,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0608
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7410
En Düşük
8,6435
18:05462,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,21
|Açılış
|: 462,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.840.561
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.134.411
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.638.585
|% 9,99
|
|DOKTA
|28,64
|38.317.450
|% 9,98
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|RALYH
|16,11
|3.459.260
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|3.295.702
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.813.305
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.799.103
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.400.825
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.219.303.388
|% -2,02
|
|RTALB
|47,30
|1.099.840.561
|% 10,00
|
|THYAO
|11,13
|846.926.875
|% -0,09
|
|GARAN
|6,75
|659.638.499
|% -2,60
|
|TUPRS
|78,35
|653.908.382
|% -0,06
|
|EKGYO
|1,94
|1.219.303.388
|% -2,02
|
|SKBNK
|1,47
|275.326.252
|% -1,34
|
|TSKB
|1,10
|185.986.591
|% -1,79
|
|KARSN
|3,06
|492.336.670
|% -6,99
|
|DOHOL
|2,03
|317.552.682
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3762
|7,3826
|% 0,57
|
|Euro
|8,7283
|8,7389
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6455
|9,6938
|% 0,88
|
|Frank
|8,0854
|8,1341
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9626
|1,9724
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-5,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|-0,18
|