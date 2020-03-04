***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDatagate A.Ş. Türk Telekom Grubu ile mevcut devam etmekte olan sözleşmenin yerine 01.04.2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yeni bir distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.Bu sözleşme kapsamında, Apple markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü devam ederken, bunun yanında Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörü olarak atanmıştır. Ayrıca şirketimiz, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işine de devam edecektir."Bu değişiklik ile birlikte şirketimiz 2020 yılında toplam 700-750 milyon TL net satış hedeflemektedir. Şirketimiz büyüme planları doğrultusunda teknoloji sektörüne yatırımlarını sürdürecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824248BIST