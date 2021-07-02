***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 15:49
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 08.05.2020 yapılan özel durum açıklaması ile Apple markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve bunun yanında Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işine devam edeceğimizi duyurmuştuk.
01.07.2021 tarihi itibari ile Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işlerinin tamamı sona ermiştir.
Şirketimiz Türk Telekom ve diğer operatörlerden bağımsız olarak, halen devam etmekte olan akıllı telefon, tablet, bilişim ve teknoloji ürünleri ticaretine yatırım yapmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945747
BIST
16:011.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:018,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0341
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:0110,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:01499,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,72
|Açılış
|: 499,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,51
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:01
|EUKYO
|6,60
|4.882.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.208.658
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.830.989
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.377.881
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.389.902
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.550.009
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.402.621
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,80
|1.035.969.965
|% 0,36
|
|KCHOL
|19,36
|603.673.980
|% 4,48
|
|ARCLK
|31,76
|592.273.467
|% 6,43
|
|KOZAL
|116,10
|459.956.834
|% -2,03
|
|GARAN
|8,39
|357.895.095
|% -0,71
|
|PEKGY
|1,18
|113.998.979
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,88
|185.594.525
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,18
|171.536.523
|% -0,46
|
|THYAO
|13,80
|1.035.969.965
|% 0,36
|
|GARAN
|8,39
|357.895.095
|% -0,71
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6846
|% 0,39
|
|Euro
|10,2923
|10,2966
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9328
|11,9926
|% 0,55
|
|Frank
|9,3711
|9,4276
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% 0,37
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|17,21
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,87
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|15,00
|
|Tam
|3.291
|3.377
|30,97
|
|Yarım
|1.590
|1.634
|14,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,12
|
|B. Petrol
|75,96
|75,96
|0,12
|
Seans Raporu
16:01
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-
16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, TCELL
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.13 ) 1, 215
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, MEDTR, VAKFN, VKFYO, SELVA, YAPRK
-
16:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, TKURU, METUR, KUTPO
-
16:17
ERBOS, SELVA, ARCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında