***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 08.05.2020 yapılan özel durum açıklaması ile Apple markalı ürünlere ilişkin Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve bunun yanında Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işine devam edeceğimizi duyurmuştuk.01.07.2021 tarihi itibari ile Türk Telekom master (ana) distribütörlüğü ve Türk Telekom ürünleri olan (Sanal TL, Fiziki TL, ankesörlü kart ) alternatif kanal distribütörlüğü, kurumsal kanal ve alternatif kanallardaki (online dahil) cihaz dağıtım işlerinin tamamı sona ermiştir.Şirketimiz Türk Telekom ve diğer operatörlerden bağımsız olarak, halen devam etmekte olan akıllı telefon, tablet, bilişim ve teknoloji ürünleri ticaretine yatırım yapmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945747BIST