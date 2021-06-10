***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.06.2021 15:24
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 10 Haziran 2021 tarihi itibari ile yönetim kurulu komiteleri ve görev dağılımına ilişkin aşağıdaki kararı almıştır:
1- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Adnan Kürşat Selimoğlu'nun seçilmelerine,
2- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Halil Duman, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Attila Kayalıoğlu ve Sn.Dilek İlbasan'ın seçilmelerine,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serdar Urçar'ın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih Baş ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Attila Kayalıoğlu'nun seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941727
BIST
16:501.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:508,4724
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1175
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4654
16:5010,3377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1293
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:50517,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,11
|Açılış
|: 517,41
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:50
|EMKEL
|2,09
|5.962.514
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.892.008
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|432.212.045
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.802.341
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.680.599
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.789.428
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.284.870
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.491.150
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.033.668
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,90
|1.927.126.684
|% 2,71
|
|GARAN
|8,48
|1.320.197.206
|% 1,44
|
|THYAO
|14,51
|1.003.520.444
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,15
|631.789.564
|% 5,39
|
|KOZAA
|16,44
|482.678.964
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,15
|631.789.564
|% 5,39
|
|YKBNK
|2,29
|474.507.373
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.320.197.206
|% 1,44
|
|IHLAS
|0,63
|60.928.202
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,28
|119.826.822
|% 3,23
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4698
|8,4724
|% -1,37
|
|Euro
|10,3321
|10,3377
|% -1,24
|
|Sterlin
|12,0012
|12,0614
|% -0,71
|
|Frank
|9,4619
|9,5189
|% -0,93
|
|Riyal
|2,2605
|2,2718
|% -1,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,83
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.399
|3.487
|-37,49
|
|Yarım
|1.643
|1.687
|-18,14
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,07
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,86
|72,86
|0,64
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 25 artarak (% 0.73 ) 1, 280
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EMKEL, BOBET, INTEM, FENER, GSDDE
-
17:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EPLAS, YESIL, METUR, MERIT, ATATP
-
17:01
KERVN, BOBET, BERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
SNGYO, MERIT, BMSCH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında