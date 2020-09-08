***DGATE* *INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGATE******INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DGATE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 08.09.2020 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin % 59,24 oranında (17.772.687,80 adet pay) bağlı ortağı olan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin 2.250.000 adetlik (%7,5) halka açık olan kısmına ilave olarak 750.000 adet (%2,5) kısmının daha halka açık hale getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşuna müracaat edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873975BIST