***DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.09.2020 11:41
***DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGATE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tayfun Ateş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873076
BIST
13:021.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.079
13:027,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0555
|Açılış
|: 7,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
13:028,7987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
13:02461,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,58
|Açılış
|: 461,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ARMDA
|42,90
|13.257.480
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.675.507
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.061.001
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|10.673.888
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|228.086.832
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.242.535
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|2.866.753
|% -9,97
|
|ISKUR
|299.999,90
|300.000
|% -9,91
|
|AYCES
|47,00
|48.114
|% -9,62
|
|RODRG
|2,83
|473.523
|% -8,41
|
|ASELS
|16,99
|701.499.721
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,76
|477.069.751
|% 8,05
|
|TSPOR
|5,91
|424.959.536
|% 6,87
|
|GARAN
|6,81
|389.897.848
|% -0,58
|
|BJKAS
|3,64
|387.174.846
|% 6,74
|
|GSRAY
|3,76
|477.069.751
|% 8,05
|
|EKGYO
|1,74
|203.724.042
|% -1,69
|
|BJKAS
|3,64
|387.174.846
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,86
|67.891.659
|% -2,27
|
|KRDMD
|2,91
|220.550.159
|% -1,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4355
|7,4382
|% 0,75
|
|Euro
|8,7943
|8,7987
|% 0,51
|
|Sterlin
|9,8425
|9,8919
|% 0,16
|
|Frank
|8,1262
|8,1751
|% 0,66
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 0,72
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,26
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,13
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-0,70
|