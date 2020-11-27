***DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2020 09:19
***DGATE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DGATE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tayfun Ateş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890226
BIST
10:351.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.346
10:357,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1038
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
10:359,2765
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,1115
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,2633
10:35454,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,02
|Açılış
|: 454,04
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
453,49
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SAFKR
|13,87
|13.857.862
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|7.764.227
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|1.296.124
|% 9,95
|
|ORMA
|13,59
|122.582
|% 9,95
|
|FRIGO
|32,94
|1.216.244
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|29.204
|% -9,96
|
|IZTAR
|12,39
|673.966
|% -9,96
|
|SANFM
|12,30
|811.874
|% -9,96
|
|MARKA
|5,80
|2.443.731
|% -9,52
|
|POLTK
|350,10
|161.396
|% -8,69
|
|GARAN
|9,48
|851.725.031
|% 1,50
|
|GUBRF
|53,55
|298.080.274
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,11
|251.724.309
|% 1,44
|
|THYAO
|12,13
|231.846.023
|% -0,57
|
|SELEC
|11,73
|200.972.112
|% 9,83
|
|EKGYO
|2,11
|251.724.309
|% 1,44
|
|GARAN
|9,48
|851.725.031
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,10
|168.347.527
|% 0,98
|
|HLGYO
|3,60
|181.632.873
|% 4,35
|
|ODAS
|3,54
|162.061.575
|% -2,48
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7627
|7,7679
|% -1,32
|
|Euro
|9,2638
|9,2765
|% -1,19
|
|Sterlin
|10,4058
|10,4580
|% -0,70
|
|Frank
|8,5808
|8,6325
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0762
|2,0866
|% -0,76
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,44
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,71
|47,71
|-0,08
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Seans Raporu
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