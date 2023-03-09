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***DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

09.03.2023 10:59
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***DGGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DGGYO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: YKR, Satıcı Üye: YKR (Fiyat: 16,46 TL, Miktar: 310.931.093 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122126


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BIST En Aktif Hisseler11:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,76 38.571.034 % 10,00  
YESIL 4,29 32.100.722 % 10,00  
CUSAN 19,77 8.060.269 % 9,96  
SEYKM 9,55 26.169.287 % 9,90  
YYAPI 2,14 29.444.835 % 9,74  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 18,9555 18,9637 % 0,12  
Euro 20,0146 20,0347 % 0,25  
Sterlin 22,3881 22,5004 % 0,05  
Frank 20,1115 20,2327 % 0,34  
Riyal 5,0347 5,0600 % 0,09  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 0,68  
Altın Gr. 1.106 1.106 1,10  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.516 7.572 -14,00  
Yarım 3.672 3.705 -7,00  
Çeyrek 1.836 1.853 -3,00  
Gümüş.Ons 20,00 20,02 0,00  
Gümüş Gr. 12,20 12,21 0,01  
B. Petrol 82,47 82,47 -0,19  
Seans Raporu 11:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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