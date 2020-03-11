***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 14:21
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826944
BIST
15:3699.089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -1.973,37
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.089
15:366,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0428
|Açılış
|: 6,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2022
En Düşük
6,1306
15:367,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0874
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
15:36330,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,22
|Açılış
|: 330,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
331,84
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,30
|41.378.289
|% 19,79
|
|ECILC
|3,92
|212.007.443
|% 17,72
|
|DEVA
|9,71
|141.121.912
|% 17,13
|
|SELEC
|7,12
|93.544.203
|% 15,77
|
|VKING
|3,37
|20.764.709
|% 13,85
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|3,97
|266.731.760
|% -16,77
|
|RYGYO
|5,02
|21.626.922
|% -15,49
|
|MRGYO
|0,83
|10.915.359
|% -15,31
|
|OYAYO
|4,78
|671.514
|% -14,95
|
|ASELS
|25,26
|815.690.447
|% -2,47
|
|THYAO
|9,50
|607.553.286
|% -4,71
|
|GARAN
|9,42
|372.937.854
|% 0,75
|
|TSPOR
|3,97
|266.731.760
|% -16,77
|
|GSRAY
|2,26
|223.443.455
|% -12,06
|
|IHLGM
|1,08
|148.767.889
|% -9,24
|
|CEMAS
|0,87
|120.850.137
|% -13,00
|
|ODAS
|1,53
|185.979.110
|% -11,05
|
|ADESE
|1,26
|132.978.227
|% 0,80
|
|GSRAY
|2,26
|223.443.455
|% -12,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9683
|8,0082
|% 0,52
|
|Frank
|6,5863
|6,6260
|% 0,96
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|15,73
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.196
|2.229
|35,00
|
|Tam
|2.182
|2.237
|27,26
|
|Yarım
|1.055
|1.082
|13,19
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|35,93
|35,93
|-1,29
|