***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 11:40
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871223
BIST
14:261.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:267,3654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:268,7013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0453
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:26453,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,03
|Açılış
|: 453,42
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DMSAS
|5,94
|82.108.038
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.355
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.139.159
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.359.239
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.436.143
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.710.970
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DOBUR
|25,70
|580.071
|% -4,89
|
|SISE
|6,18
|996.006.013
|% 3,34
|
|SASA
|15,41
|617.837.486
|% -4,29
|
|GARAN
|6,90
|617.791.084
|% 1,92
|
|THYAO
|11,13
|402.364.855
|% -0,62
|
|GUSGR
|6,36
|394.612.479
|% 2,09
|
|SISE
|6,18
|996.006.013
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,07
|293.451.310
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,87
|259.714.666
|% -0,53
|
|KRDMD
|2,93
|337.483.430
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|617.791.084
|% 1,92
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3577
|7,3654
|% -0,34
|
|Euro
|8,6878
|8,7013
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6351
|9,6834
|% -0,63
|
|Frank
|8,0505
|8,0990
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -0,64
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-8,99
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|-26,06
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-12,61
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|-0,12
|
Seans Raporu
14:26
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14:41EDIP
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Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 538.00 milyon TL de
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14:35ORMA
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