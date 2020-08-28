***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 10:04
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871527
BIST
10:031.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.110
10:037,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
10:038,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
10:03460,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,44
|Açılış
|: 460,32
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,38
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ETILR
|2,15
|160.164
|% 20,30
|
|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|1.082.019
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|4.815.419
|% 9,96
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
|
|TACTR
|4,71
|43.949
|% -3,48
|
|ORMA
|9,48
|29.303
|% -3,36
|
|KRDMD
|3,02
|16.357.570
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,71
|13.802.209
|% 0,74
|
|TSPOR
|4,96
|8.443.651
|% 2,06
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|EKGYO
|1,88
|8.161.324
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,02
|16.357.570
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,71
|13.802.209
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,88
|8.161.324
|% 0,53
|
|PETKM
|4,11
|7.567.418
|% 0,49
|
|TSKB
|1,12
|1.920.913
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3449
|7,3504
|% -0,09
|
|Euro
|8,7339
|8,7417
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7138
|9,7625
|% 0,45
|
|Frank
|8,0799
|8,1286
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -0,02
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|17,71
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,74
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|45,67
|45,67
|0,07
|