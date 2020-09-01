***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 10:26
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871952
BIST
11:431.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:437,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:438,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:43471,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,50
|Açılış
|: 471,34
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:41
|INTEM
|21,78
|6.292.100
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.172.940
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.281.525
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.637.924
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|RALYH
|6,24
|6.619.307
|% -6,59
|
|DOKTA
|29,74
|11.263.719
|% -6,48
|
|ICBCT
|8,19
|238.648.045
|% 5,13
|
|FENER
|27,26
|207.596.877
|% 6,32
|
|GARAN
|6,79
|194.542.927
|% 0,44
|
|SISE
|6,06
|172.440.915
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,02
|167.301.694
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,75
|155.092.629
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,02
|167.301.694
|% -0,98
|
|PETKM
|3,91
|156.855.907
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|104.480.248
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|37.867.987
|% 0,00
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3698
|7,3743
|% 0,39
|
|Euro
|8,8197
|8,8251
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8571
|9,9066
|% 0,67
|
|Frank
|8,1309
|8,1799
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% 0,32
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
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Seans Raporu
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