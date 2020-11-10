***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2020 10:04
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887701
BIST
10:271.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.231
En Düşük
1.219
10:278,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,2081
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:279,7694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,2541
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:27501,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 18,05
|Açılış
|: 501,06
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.850.618
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|NIBAS
|42,18
|4.378.264
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|THYAO
|11,34
|969.655.031
|% 6,18
|
|GARAN
|7,41
|395.753.102
|% -0,94
|
|TCELL
|15,40
|281.186.610
|% -5,87
|
|PGSUS
|52,05
|273.333.641
|% 7,14
|
|TUPRS
|82,85
|211.845.814
|% 0,67
|
|THYAO
|11,34
|969.655.031
|% 6,18
|
|YKBNK
|2,44
|157.199.836
|% -1,21
|
|GARAN
|7,41
|395.753.102
|% -0,94
|
|KRDMD
|3,53
|163.228.991
|% 1,44
|
|ODAS
|3,55
|134.145.388
|% -0,56
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2526
|8,2616
|% 2,60
|
|Euro
|9,7547
|9,7729
|% 2,71
|
|Sterlin
|10,8476
|10,9020
|% 2,69
|
|Frank
|9,0007
|9,0549
|% 2,55
|
|Riyal
|2,1939
|2,2049
|% 2,48
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|20,13
|
|Altın Gr.
|503
|504
|20,55
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,21
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,02
|