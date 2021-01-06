***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2021 10:07
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897307
BIST
11:231.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:237,3559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:239,0735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:23461,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,36
|Açılış
|: 461,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:23
|OYAYO
|9,24
|6.526.324
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|122.384.844
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|28.172.163
|% 9,99
|
|PSDTC
|26,22
|28.660.920
|% 9,98
|
|PSDTC
|26,22
|28.660.920
|% 9,98
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,50
|1.216.329
|% -7,66
|
|NIBAS
|51,05
|5.291.829
|% -7,18
|
|GOZDE
|7,34
|80.983.826
|% -5,29
|
|PETKM
|5,18
|593.134.532
|% -1,89
|
|GUBRF
|68,30
|555.728.792
|% -2,08
|
|TCELL
|16,87
|544.230.698
|% 2,24
|
|TKFEN
|17,90
|513.437.152
|% -1,70
|
|ASELS
|18,76
|416.658.273
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,54
|230.385.542
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,37
|345.867.152
|% -0,42
|
|PETKM
|5,18
|593.134.532
|% -1,89
|
|TSKB
|1,79
|116.619.672
|% 1,13
|
|KRDMD
|5,93
|379.347.496
|% 1,19
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3503
|7,3559
|% -0,42
|
|Euro
|9,0656
|9,0735
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0116
|10,0618
|% -0,26
|
|Frank
|8,3623
|8,4127
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,34
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-0,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|53,84
|53,84
|0,24
|