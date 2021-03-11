***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 14:34
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917260
BIST
15:501.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:507,4557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0488
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:508,9210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:50416,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,57
|Açılış
|: 416,33
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.358.888
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.405.226
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|404.166.264
|% -9,40
|
|DZGYO
|5,85
|15.426.031
|% -9,16
|
|BAKAB
|27,08
|71.543.776
|% -8,70
|
|SASA
|42,96
|2.595.595.774
|% -7,53
|
|SISE
|7,78
|1.137.605.096
|% 1,17
|
|KOZAL
|127,70
|921.441.400
|% -1,01
|
|GARAN
|9,05
|765.960.888
|% -1,31
|
|PETKM
|6,26
|577.885.975
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,37
|552.883.956
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,45
|519.007.704
|% 2,07
|
|SISE
|7,78
|1.137.605.096
|% 1,17
|
|TSKB
|1,71
|229.349.408
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|577.885.975
|% 0,48
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4519
|7,4558
|% -0,65
|
|Euro
|8,9176
|8,9271
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3846
|10,4366
|% -0,24
|
|Frank
|8,0328
|8,0812
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% -0,37
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|10,84
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,79
|
Seans Raporu
15:48
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16:04PKENT
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 2, 350.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 840 adet işlem
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16:03SILVR
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 489, 780 adet işlem
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16:02PARSN
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 163 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 19, 029.00 milyon TL de
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16:01BFREN
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 1, 165.80 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 642 adet işlem