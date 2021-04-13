***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:00
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927196
BIST
11:001.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,26
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.361
11:008,1547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,1754
En Düşük
8,1377
11:009,7117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7349
En Düşük
9,6790
11:00453,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,01
|Açılış
|: 453,04
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,66
BIST En Aktif Hisseler10:58
|MTRKS
|49,56
|4.175.083
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|539.375
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.023.946
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.211.728
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|8.073.317
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|12.715.099
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|316.967
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|FENER
|33,62
|250.791.613
|% 7,41
|
|BJKAS
|13,51
|242.862.912
|% 9,93
|
|EREGL
|16,68
|215.069.190
|% 1,71
|
|KOZAL
|112,90
|211.439.569
|% 0,89
|
|NTGAZ
|13,90
|160.208.946
|% -6,59
|
|EKGYO
|1,79
|141.708.235
|% -1,65
|
|TSKB
|1,31
|58.885.948
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,05
|77.138.942
|% -0,97
|
|DOHOL
|3,10
|81.941.220
|% 0,00
|
|ODAS
|3,50
|92.476.060
|% -1,41
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1491
|8,1526
|% 0,04
|
|Euro
|9,7016
|9,7086
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,1898
|11,2459
|% 0,20
|
|Frank
|8,7892
|8,8421
|% -0,14
|
|Riyal
|2,1683
|2,1792
|% 0,09
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-5,35
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|0,34
|