***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:00
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927785
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
18:059,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0122
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
18:05455,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,90
|Açılış
|: 455,81
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|18,51
|244.618.352
|% 2,99
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|108.738.764
|% 0,00
|
|ALKIM
|16,80
|75.698.930
|% -0,42
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|108.738.764
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1037
|8,1112
|% 0,07
|
|Euro
|9,7005
|9,7093
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1654
|11,2214
|% 0,47
|
|Frank
|8,7906
|8,8435
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1579
|2,1687
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,19
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,05
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
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10:03EREGL
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