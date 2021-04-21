***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:45
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929879
BIST
12:041.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,76
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:048,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0615
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1708
En Düşük
8,0986
12:049,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8337
En Düşük
9,7531
12:04465,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,68
|Açılış
|: 465,50
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:02
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.320.443
|% 9,52
|
|FENER
|34,92
|73.057.725
|% 9,13
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|SAYAS
|25,40
|9.405.569
|% 7,35
|
|BJKAS
|9,00
|9.450.729
|% -10,00
|
|ANELE
|4,48
|71.766.991
|% -9,49
|
|BNTAS
|5,02
|33.265.002
|% -9,39
|
|KRTEK
|12,00
|2.402.033
|% -9,37
|
|ODAS
|2,47
|168.573.984
|% -9,19
|
|PETKM
|6,45
|656.037.977
|% -1,83
|
|GARAN
|6,99
|451.566.634
|% -1,41
|
|EREGL
|18,21
|391.071.681
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,17
|305.841.299
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,08
|217.902.128
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,08
|217.902.128
|% -1,89
|
|PETKM
|6,45
|656.037.977
|% -1,83
|
|ODAS
|2,47
|168.573.984
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|451.566.634
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,83
|111.748.178
|% -0,54
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1625
|8,1646
|% 0,71
|
|Euro
|9,8238
|9,8289
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,3054
|11,3621
|% 0,31
|
|Frank
|8,8319
|8,8851
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1638
|2,1747
|% 0,38
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,27
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,05
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|