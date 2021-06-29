***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:09
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944702
BIST
12:561.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -17,91
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:568,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:5610,3886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:56496,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 496,36
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:56
|TKURU
|271,00
|2.698.618
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|353.290.940
|% 9,94
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.278.173
|% 9,88
|
|EUKYO
|7,40
|4.799.337
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,78
|19.608.453
|% -9,30
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,52
|11.992.155
|% -7,09
|
|USAK
|1,86
|30.538.997
|% -6,06
|
|THYAO
|13,38
|658.458.670
|% -3,46
|
|GARAN
|8,14
|533.995.554
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,92
|363.142.393
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|353.290.940
|% 9,94
|
|KOZAL
|114,80
|217.392.270
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,92
|363.142.393
|% -1,03
|
|GARAN
|8,14
|533.995.554
|% -0,49
|
|TSKB
|1,26
|77.702.470
|% -0,79
|
|YKBNK
|2,16
|127.628.265
|% 0,00
|
|THYAO
|13,38
|658.458.670
|% -3,46
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7122
|8,7205
|% 0,43
|
|Euro
|10,3838
|10,3886
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,0335
|12,0939
|% 0,06
|
|Frank
|9,4265
|9,4833
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3151
|2,3267
|% 0,22
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-6,28
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-20,86
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-10,09
|
|Çeyrek
|793
|811
|-5,04
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-0,20
|