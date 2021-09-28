***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 15:19
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965516
BIST
16:341.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:348,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0707
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:3410,3837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0651
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:34496,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 496,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ERSU
|4,62
|31.243.297
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.315.155
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.553.573
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|3.820.878
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.798.073
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|28.453.248
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.246.118
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,22
|143.142.935
|% -9,13
|
|THYAO
|13,83
|1.215.733.744
|% 2,22
|
|GARAN
|8,85
|874.245.508
|% -0,78
|
|TUPRS
|113,60
|724.335.613
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,34
|566.970.502
|% -0,85
|
|SISE
|8,05
|472.450.667
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,34
|566.970.502
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.293.195
|% 0,75
|
|GARAN
|8,85
|874.245.508
|% -0,78
|
|THYAO
|13,83
|1.215.733.744
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,78
|117.425.567
|% 0,00
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8855
|8,8880
|% 0,80
|
|Euro
|10,3761
|10,3837
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9990
|12,0591
|% -0,35
|
|Frank
|9,5301
|9,5875
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3594
|2,3713
|% 0,68
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-14,63
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-18,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-16,54
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-8,00
|
|Çeyrek
|792
|810
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,81
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.54 ) 1, 481
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16:44XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 9, 604.00 milyon TL de
-
16:44AGYO
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 162, 303 adet işlem
-
16:43TUCLK
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 020, 963 adet işlem
-
16:42KIMMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 300, 607 adet işlem