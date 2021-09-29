***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 12:16
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965688
BIST
13:361.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:368,8659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:3610,3443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0333
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:36496,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,61
|Açılış
|: 496,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MANAS
|17,29
|20.670.128
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.297.582
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.797.023
|% 9,78
|
|EUYO
|3,71
|6.799.759
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|112.156.240
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|530.218
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.158.101
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GEDIK
|7,48
|43.665.807
|% -7,43
|
|THYAO
|13,84
|643.694.556
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|550.661.461
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,45
|333.974.281
|% 3,29
|
|TUPRS
|112,30
|266.126.550
|% -0,53
|
|ORCAY
|18,50
|257.760.564
|% -2,89
|
|GARAN
|8,96
|550.661.461
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.583.014
|% 1,28
|
|THYAO
|13,84
|643.694.556
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,96
|36.683.796
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|42.505.190
|% 1,69
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8631
|8,8659
|% -0,05
|
|Euro
|10,3389
|10,3443
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9368
|11,9966
|% -0,24
|
|Frank
|9,5004
|9,5576
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3537
|2,3655
|% -0,12
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|10,62
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.275
|3.358
|18,91
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|9,15
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|77,80
|77,80
|-0,55
|