***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 14:16
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970689
BIST
14:091.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:099,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0874
|Açılış
|: 9,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:0910,6614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1178
|Açılış
|: 10,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:09530,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,89
|Açılış
|: 530,45
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:09
|LUKSK
|54,45
|3.327.821
|% 10,00
|
|MEDTR
|36,52
|57.652.906
|% 6,47
|
|MAALT
|181,70
|30.059.420
|% 6,38
|
|DITAS
|17,21
|29.667.548
|% 6,37
|
|KZBGY
|30,60
|83.889.019
|% 5,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.107.382
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,90
|2.560.487
|% -9,54
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,10
|97.450.097
|% -6,22
|
|GRNYO
|2,32
|1.279.845
|% -5,31
|
|ASELS
|16,47
|764.420.497
|% 1,04
|
|FROTO
|170,50
|696.338.726
|% -4,00
|
|GARAN
|9,31
|653.164.512
|% -0,75
|
|THYAO
|14,35
|543.648.033
|% 0,63
|
|TUPRS
|124,40
|521.301.669
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,39
|251.408.754
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|116.085.541
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|135.484.974
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|653.164.512
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,75
|363.416.156
|% 0,15
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1593
|9,1650
|% 0,96
|
|Euro
|10,6548
|10,6614
|% 1,12
|
|Sterlin
|12,5343
|12,5971
|% 1,34
|
|Frank
|9,9228
|9,9825
|% 1,36
|
|Riyal
|2,4364
|2,4486
|% 0,93
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,40
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,13
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.493
|3.581
|60,88
|
|Yarım
|1.688
|1.732
|29,45
|
|Çeyrek
|847
|866
|14,72
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|1,08
|