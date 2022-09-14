***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:02
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062985
BIST
11:203.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -97,31
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:2018,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:2018,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0920
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2854
En Düşük
18,1753
11:201.001,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.001,03
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PAGYO
|23,12
|8.435.122
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.087.873
|% 9,96
|
|DESA
|31,38
|24.218.737
|% 8,81
|
|IEYHO
|1,09
|80.448.923
|% 6,86
|
|BEYAZ
|13,27
|14.539.591
|% 6,59
|
|ISCTR
|10,17
|1.150.957.125
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.522.596
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.261.647
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|30.299.979
|% -9,99
|
|THYAO
|71,25
|1.531.393.585
|% 0,21
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|AKBNK
|14,20
|1.275.779.909
|% -9,90
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|YKBNK
|7,86
|1.152.128.387
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.050.087.384
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.152.128.387
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.150.957.125
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2421
|18,2659
|% 0,09
|
|Euro
|18,2743
|18,2854
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0073
|21,1126
|% 0,46
|
|Frank
|18,9475
|19,0616
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8410
|4,8653
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34ISCTR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 719, 081 adet işlem
-
11:33KRDMB
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 740 adet işlem
-
11:32HKTM
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 930 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 3, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 42 altında . İşlem hacmi 20, 349.00 milyon TL de
-
11:31ALBRK
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 751, 739 adet işlem