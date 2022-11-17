***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:25
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080806
BIST
11:034.567
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -101,88
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:0318,6211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:0319,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0533
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3870
En Düşük
19,2942
11:031.058,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.058,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BRLSM
|26,88
|125.852.945
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.347.788
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,35
|172.089.421
|% 8,55
|
|PRDGS
|12,55
|118.038.276
|% 8,38
|
|SASA
|167,70
|998.557.979
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,03
|114.486.411
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|671.525.454
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,90
|77.671.616
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|THYAO
|106,50
|3.220.620.046
|% 1,82
|
|EREGL
|37,38
|1.860.656.186
|% 0,92
|
|HALKB
|10,59
|1.262.599.925
|% 3,02
|
|YKBNK
|10,90
|1.216.443.651
|% -0,64
|
|VAKBN
|10,41
|1.203.716.403
|% 1,17
|
|EKGYO
|5,48
|695.522.806
|% -0,90
|
|ALBRK
|3,26
|387.395.669
|% 5,84
|
|HALKB
|10,59
|1.262.599.925
|% 3,02
|
|SKBNK
|2,34
|274.902.989
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,41
|1.203.716.403
|% 1,17
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6211
|% 0,17
|
|Euro
|19,3740
|19,3863
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,1509
|22,2620
|% 0,29
|
|Frank
|19,6340
|19,7523
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-6,73
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.057
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.017
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.408
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,74
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|-0,18
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18XU100
Endeks 4, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 30, 935.00 milyon TL de
-
11:17NTGAZ
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 603, 716 adet işlem
-
11:16SKTAS
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 986, 629 adet işlem
-
11:14BIOEN
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 15.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 176, 303 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN