***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:47
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099643
BIST
17:385.020
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -151,26
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.008
17:3818,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3820,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:381.134,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.134,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|SDTTR
|51,50
|4.335.219
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.879.805
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.123.008
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|448.218.830
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|154.229.576
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.662.320
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|165.505.393
|% -9,99
|
|THYAO
|133,00
|6.400.050.399
|% -3,90
|
|ASELS
|58,05
|6.338.465.066
|% -1,78
|
|EREGL
|38,66
|6.305.885.178
|% -2,91
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|KOZAL
|567,00
|4.078.931.706
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,54
|3.724.446.327
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|SKBNK
|2,80
|507.637.852
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,28
|2.997.345.146
|% -2,98
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7769
|% 0,03
|
|Euro
|20,1576
|20,1679
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7974
|22,9118
|% 0,04
|
|Frank
|20,3019
|20,4242
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,43
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.673
|7.740
|32,00
|
|Yarım
|3.727
|3.786
|15,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|0,56
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50VERUS
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 116.50 lira fiyatla işlem gören hissede 486, 922 adet işlem
-
17:49OZGYO
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 038, 008 adet işlem
-
17:48KNFRT
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 938 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 54 kaybederek (% -1.72 ) 5, 519
-
17:47XU100
Endeks 5, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 93 altında . İşlem hacmi 84, 971.00 milyon TL de