***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2023 11:46
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116667
BIST
14:135.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,12
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.077
14:1318,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
14:1319,9906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0335
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
14:131.106,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.106,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler14:11
|ULUSE
|347,60
|31.293.704
|% 10,00
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|IDEAS
|36,42
|8.583.318
|% 9,96
|
|BRSAN
|76,75
|23.708.229
|% 9,96
|
|BASCM
|6,18
|2.430.850
|% 9,96
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|MARKA
|4,14
|2.657.914
|% -8,20
|
|QNBFL
|88,00
|73.749
|% -7,17
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|DERHL
|5,36
|19.473.392
|% -5,96
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|EREGL
|44,88
|3.961.744.016
|% 1,13
|
|OYAKC
|43,94
|2.579.607.838
|% 9,96
|
|ASTOR
|36,56
|2.369.051.693
|% 7,03
|
|TUPRS
|600,10
|2.364.477.934
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,96
|978.837.781
|% -6,33
|
|EKGYO
|8,27
|2.337.900.112
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,68
|4.907.310.582
|% 4,32
|
|BUCIM
|7,97
|1.279.874.496
|% 3,64
|
|AFYON
|11,10
|993.082.467
|% 8,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8795
|18,8854
|% 0,06
|
|Euro
|19,9790
|19,9851
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,5996
|22,7130
|% -0,10
|
|Frank
|20,1204
|20,2416
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0170
|5,0422
|% 0,04
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|7.489
|7.602
|-2,00
|
|Tam
|7.526
|7.579
|-45,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,12
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,54
|
Seans Raporu
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