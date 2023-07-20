***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2023 14:46
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173805
BIST
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17:326.686
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 115,07
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.519
En Yüksek
6.700
17:3226,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0462
|Açılış
|: 27,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
17:3229,9999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0075
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
17:321.703,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.703,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ONCSM
|115,50
|360.168.996
|% 10,00
|
|INGRM
|745,80
|43.800.188
|% 10,00
|
|ODAS
|9,80
|2.810.454.585
|% 9,99
|
|TEZOL
|18,39
|252.639.647
|% 9,99
|
|ASTOR
|89,70
|8.132.095.433
|% 9,99
|
|RALYH
|77,45
|259.756.689
|% -9,99
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|21.018.089
|% -9,96
|
|MAALT
|571,20
|89.926.707
|% -6,50
|
|EMKEL
|16,90
|328.155.210
|% -6,32
|
|THYAO
|225,20
|10.442.356.571
|% 0,72
|
|ASTOR
|89,70
|8.132.095.433
|% 9,99
|
|AKBNK
|25,06
|5.242.164.043
|% 0,16
|
|ASELS
|74,00
|5.140.539.267
|% 3,35
|
|YKBNK
|13,26
|4.908.722.244
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,49
|4.866.418.550
|% 1,80
|
|YKBNK
|13,26
|4.908.722.244
|% 0,30
|
|ODAS
|9,80
|2.810.454.585
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,92
|748.380.913
|% 4,29
|
|AKBNK
|25,06
|5.242.164.043
|% 0,16
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8234
|26,8314
|% 0,17
|
|Euro
|29,9173
|29,9999
|% -0,02
|
|Sterlin
|34,4288
|34,6014
|% -0,36
|
|Frank
|30,9140
|31,1003
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1409
|7,1767
|% 0,25
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.704
|1,19
|
|Cumhuriyet
|11.493
|11.666
|-14,00
|
|Tam
|11.172
|11.335
|-41,00
|
|Yarım
|5.586
|5.693
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.847
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,01
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|0,71
|
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