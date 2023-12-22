***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 12:58
***DGGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227998
BIST
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15:147.660
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -105,10
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1429,2087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0551
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1432,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1072
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:141.935,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.936,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:14
|RTALB
|16,61
|195.255.601
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.051.328
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.720.882
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|257.099.911
|% -9,98
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.211.188
|% -9,88
|
|DERHL
|8,15
|163.198.586
|% -9,65
|
|THYAO
|239,10
|3.411.962.286
|% -2,41
|
|ISCTR
|24,16
|2.300.166.067
|% 0,58
|
|EREGL
|42,82
|1.756.081.696
|% -0,70
|
|AKBNK
|39,32
|1.753.355.458
|% 0,56
|
|TUPRS
|149,60
|1.622.470.931
|% -1,90
|
|EKGYO
|7,18
|696.627.636
|% -0,28
|
|BEGYO
|2,76
|268.376.625
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,16
|2.300.166.067
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,27
|393.393.829
|% -4,47
|
|YKBNK
|20,64
|1.397.511.612
|% -0,77
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2034
|29,2087
|% 0,19
|
|Euro
|32,2638
|32,2827
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,0908
|37,2768
|% 0,59
|
|Frank
|34,0929
|34,2982
|% 0,57
|
|Riyal
|7,7642
|7,8031
|% 0,21
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|973,31
|975,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.223,74
|1.229,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,93
|79,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,98
|2.061,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:14
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-
15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
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15:28KRONT
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
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15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, ARCLK
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 19 kaybederek (% -1.35 ) 6, 785