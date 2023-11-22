***DGGYO* *DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***DGGYO******DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [DGGYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2023, 01.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/08/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDoğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi332.007.786,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı2.604.451,09 TLBeher Payın Alış Fiyatı31,25 TLToplam Tutar81.389.096,56 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,7845Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)94,4362Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)94,4362Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1754İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,1740Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBilindiği üzere Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin çoğunluk paylarının satın alma işlemi 09.03.2023 tarihinde tamamlanmıştı. Bu defa gerçekleştirilen %.0,7845 oranında yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren A Grubu imtiyazlı payların satın alınması işlemi, ilk işlemin devamı niteliğindedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDoğuş Holding AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHakim OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSPK yazısı tarihinden önceki 10 iş günü boyunca B grubu hisselerin borsa ağırlıklı ortalama fiyatları ortalaması üzerinden % 10 iskonto oranı uygulanmasıyla belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirketin Borsa İstanbul'da oluşan değeri esas alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarİş bu duyuru 21.11.2023 tarihli duyurumuzla aynı olup, Kamu Aydınlatma Platformunun talebi üzerine "Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ"'nin ilgili şirket olarak seçilip yeniden duyurulması niteliğindedir.Şirketimiz tarafından, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden 310.931.093,577 adet B Grubu payların payların Doğuş Holding AŞ'den satın alınması ilişkin satış ve devir işlemi 09.03.2023 tarihinde tamamlanmıştı. Bu defa Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ üzerinde yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren 2.604.451,09 TL nominal bedelli şirket sermayesinin % 0,7845'ini temsil eden A Grubu payların tamamının Doğuş Holding AŞ'den satın alınmasına ilişkin işlem tamamlanmıştır. Payların satın alınması işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu, Pay Alım Teklifi Tebliğinin madde 14 (1) fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan birlikte hareket eden tüzel kişiler arasında yapılan devir işlemleri kapsamında Grup içi bir devir olduğundan "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü" doğurmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219429BIST