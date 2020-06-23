***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.06.2020 10:04
***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020-27/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27/05/2020
Tescil Tarihi
18.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.06.2020/10102
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Şirketi Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 22.06.2020 tarih, 10102 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852417
BIST
11:23115.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 713,51
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:236,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8598
En Düşük
6,8383
11:237,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:23387,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,81
|Açılış
|: 387,10
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|6.159.541
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|13.048.055
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|38.845.009
|% 9,73
|
|UZERB
|5,74
|181.350
|% 8,51
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,99
|451.955.499
|% -4,88
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|620.877.979
|% 4,71
|
|TSPOR
|7,99
|451.955.499
|% -4,88
|
|GARAN
|8,52
|314.853.436
|% 0,00
|
|TCELL
|16,75
|294.060.985
|% 2,13
|
|ODAS
|2,18
|291.607.177
|% 2,83
|
|KARSN
|2,67
|620.877.979
|% 4,71
|
|ALBRK
|1,69
|235.491.831
|% 3,05
|
|ODAS
|2,18
|291.607.177
|% 2,83
|
|EKGYO
|1,95
|234.616.601
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,37
|155.139.917
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5471
|8,5900
|% 0,44
|
|Frank
|7,2270
|7,2706
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,99
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.525
|2,20
|
|Tam
|2.577
|2.589
|2,30
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,10
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,03
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,39
|
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